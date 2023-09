Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Montagnachmittag mit KursVerlusten

Blick auf Lucid-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lucid. Das Papier von Lucid gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 5,08 USD abwärts.

Die Lucid-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 0,7 Prozent auf 5,08 USD nach. Die Lucid-Aktie sank bis auf 4,97 USD. Bei 5,14 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Von der Lucid-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.562.275 Stück gehandelt.

Am 28.01.2023 markierte das Papier bei 17,81 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lucid-Aktie ist somit 250,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.09.2023 bei 4,97 USD. Mit einem Kursverlust von 2,07 Prozent würde die Lucid-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Lucid veröffentlichte am 07.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,40 USD gegenüber -0,33 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 150,87 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 97,34 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 13.11.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lucid einen Verlust von -1,494 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

