Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Montagmittag in Grün

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Lucid. Das Papier von Lucid konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,5 Prozent auf 4,28 USD.

Um 01:59 Uhr konnte die Aktie von Lucid zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,5 Prozent auf 4,28 USD. Die Lucid-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,38 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,32 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21.366.242 Lucid-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,81 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 316,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lucid-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 11.11.2023 auf bis zu 3,62 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lucid am 07.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lucid ein Ergebnis je Aktie von -0,40 USD vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Lucid 137,81 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 29,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 195,46 USD umgesetzt worden.

Die Lucid-Bilanz für Q4 2023 wird am 26.02.2024 erwartet.

2023 dürfte Lucid einen Verlust von -1,366 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

