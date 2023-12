Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Lucid im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 4,28 USD.

Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 01:59 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 4,28 USD. Im Tageshoch stieg die Lucid-Aktie bis auf 4,38 USD. Mit einem Wert von 4,32 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 21.366.242 Lucid-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,81 USD. Dieser Kurs wurde am 28.01.2023 erreicht. 316,13 Prozent Plus fehlen der Lucid-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,62 USD. Dieser Wert wurde am 11.11.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 07.11.2023 legte Lucid die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,28 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,40 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 137,81 USD in den Büchern – ein Minus von 29,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lucid 195,46 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2024 terminiert.

2023 dürfte Lucid einen Verlust von -1,366 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

