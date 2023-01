Lucid Aktie News: Lucid am Vormittag fester

Aktien in diesem Artikel Lucid 8,51 EUR

4,79% Charts

News

Analysen

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der NDB-Sitzung 3,1 Prozent auf 8,87 USD zu.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,88 USD. Dieser Kurs wurde am 27.01.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Lucid-Aktie ist somit 75,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,09 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lucid am 08.11.2022 vor. Lucid hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,43 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 84.148,71 Prozent auf 195,46 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,23 USD in den Büchern gestanden.

Lucid wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 22.02.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Lucid rechnen Experten am 26.02.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -1,044 USD je Lucid-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

NADSDAQ-Titel Tesla-Aktie: Irreführende Angaben zur Reichweite bescheren Tesla hohe Geldstrafe

10.000 Euro in Aktien investiert: Tesla, BYD & Co. - das sind die Gewinner im Jahr 2022

Elon Musk warnt: Lucid wird nicht mehr lange überleben

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lucid Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lucid Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lucid

Bildquellen: Lucid