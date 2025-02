Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid fällt am Nachmittag tief

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Lucid gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 6,1 Prozent auf 2,45 USD.

Das Papier von Lucid gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 6,1 Prozent auf 2,45 USD abwärts. Die Lucid-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,35 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,44 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.254.128 Lucid-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,43 USD an. 80,61 Prozent Plus fehlen der Lucid-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,94 USD. Dieser Wert wurde am 16.11.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,02 Prozent.

Lucid ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,41 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,29 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Lucid 200,04 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 157,15 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 12.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Abschläge

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich schwächer

NASDAQ 100-Handel aktuell: Das macht der NASDAQ 100 aktuell