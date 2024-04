Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Freitagnachmittag mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lucid. Zuletzt wies die Lucid-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 2,50 USD nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lucid nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,0 Prozent auf 2,50 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lucid-Aktie bisher bei 2,53 USD. Mit einem Wert von 2,48 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 423.367 Lucid-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,37 USD erreichte der Titel am 12.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 234,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,30 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Lucid-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lucid am 21.02.2024. Das EPS lag bei -0,29 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,28 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 157,15 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 39,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 257,71 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.05.2024 terminiert. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 12.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Lucid-Verlust in Höhe von -1,016 USD je Aktie aus.

