Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid schießt am Montagmittag hoch

Die Aktie von Lucid zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Lucid legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 7,7 Prozent auf 5,89 USD.

Die Lucid-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:04 Uhr in Grün und gewann 7,7 Prozent auf 5,89 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 1.490.149 Lucid-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 21,78 USD erreichte der Titel am 22.07.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 269,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,46 USD. Dieser Wert wurde am 23.06.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lucid-Aktie derzeit noch 7,30 Prozent Luft nach unten.

Am 08.05.2023 hat Lucid in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,43 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,05 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 149,43 USD – ein Plus von 159,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lucid 57,68 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 02.08.2023 dürfte Lucid Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

2023 dürfte Lucid einen Verlust von -1,434 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

