Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid reagiert am Mittag positiv

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Lucid. Zuletzt stieg die Lucid-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 6,92 USD.

Um 11:59 Uhr sprang die Lucid-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 6,92 USD zu. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 135.411 Lucid-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 20,62 USD erreichte der Titel am 04.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lucid-Aktie 197,98 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.06.2023 bei 5,46 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 21,10 Prozent könnte die Lucid-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 08.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,43 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lucid ein EPS von -0,05 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 149,43 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 159,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lucid einen Umsatz von 57,68 USD eingefahren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Lucid wird am 07.08.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 31.07.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,371 USD je Lucid-Aktie.

