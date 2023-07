Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid gibt am Vormittag nach

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lucid gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lucid-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 6,17 EUR abwärts.

Die Lucid-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:15 Uhr um 0,7 Prozent auf 6,17 EUR ab. Die Lucid-Aktie sank bis auf 6,17 EUR. Bei 6,28 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 3.180 Lucid-Aktien.

Bei 20,29 EUR erreichte der Titel am 04.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lucid-Aktie ist somit 228,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 5,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lucid am 08.05.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,43 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,05 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 149,43 USD – ein Plus von 159,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lucid 57,68 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 07.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 31.07.2024.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,388 USD je Lucid-Aktie stehen.

