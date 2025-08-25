Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid steigt am Dienstagabend

Lucid im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Lucid. Die Lucid-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 2,14 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 2,14 USD zu. Bei 2,19 USD erreichte die Lucid-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 2,09 USD. Von der Lucid-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.660.526 Stück gehandelt.

Bei 4,43 USD markierte der Titel am 27.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 107,26 Prozent hinzugewinnen. Bei 1,94 USD erreichte der Anteilsschein am 16.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Lucid-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lucid am 05.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,28 USD gegenüber -0,34 USD im Vorjahresquartal verkündet. Lucid hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 259,43 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 200,58 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht.

2025 dürfte Lucid einen Verlust von -0,922 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

