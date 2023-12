Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid gibt am Dienstagvormittag nach

Lucid im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Lucid. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 3,90 EUR.

Die Lucid-Aktie musste um 21:06 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 3,90 EUR. Im Tief verlor die Lucid-Aktie bis auf 3,86 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,98 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 37.971 Lucid-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.01.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 318,72 Prozent. Bei 3,40 EUR fiel das Papier am 10.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 12,81 Prozent würde die Lucid-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Lucid am 07.11.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,28 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lucid in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 29,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 137,81 USD. Im Vorjahresviertel waren 195,46 USD in den Büchern gestanden.

Am 26.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Lucid-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,366 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

