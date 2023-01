Lucid Aktie News: Lucid am Freitagmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Lucid 8,30 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Lucid nach unten. In der NDB-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 1,2 Prozent auf 8,89 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 41.202 Lucid-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,91 USD an. Mit einem Zuwachs von 73,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,09 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lucid-Aktie derzeit noch 45,98 Prozent Luft nach unten.

Am 08.11.2022 lud Lucid zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,40 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lucid -0,43 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 84.148,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,23 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 195,46 USD ausgewiesen.

Lucid wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 22.02.2023 vorlegen. Am 26.02.2024 wird Lucid schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,044 USD je Lucid-Aktie belaufen.

Bildquellen: Lucid