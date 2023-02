Lucid Aktie News: Lucid zieht am Nachmittag an

Aktien in diesem Artikel Lucid 8,26 EUR

Um 04:05 Uhr sprang die Lucid-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 8,18 EUR zu. Bei 8,21 EUR markierte die Lucid-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 7,94 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.416 Lucid-Aktien gehandelt.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lucid am 22.02.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,28 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,43 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 257,71 USD – ein Plus von 110.983,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lucid 0,23 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Lucid wird am 04.05.2023 gerechnet.

Laut Analysten dürfte Lucid im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,363 USD einfahren.

