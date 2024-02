Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Lucid

Die Aktie von Lucid gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 3,13 USD.

Um 16:08 Uhr ging es für die Lucid-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 3,13 USD. Die Lucid-Aktie sank bis auf 3,10 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,24 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 5.333.349 Lucid-Aktien.

Bei einem Wert von 9,26 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.03.2023). Gewinne von 196,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 20.01.2024 auf bis zu 2,54 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 23,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Lucid-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 21.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 157,15 USD – das entspricht einem Minus von 39,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 257,71 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 02.05.2024 terminiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Lucid 2024 einen Verlust in Höhe von -1,099 USD ausweisen wird.

