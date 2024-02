Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Dienstagvormittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Lucid. Das Papier von Lucid konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,5 Prozent auf 2,94 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Lucid nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:13 Uhr 0,5 Prozent auf 2,94 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Lucid-Aktie sogar auf 2,94 EUR. Bei 2,90 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Lucid-Aktien beläuft sich auf 1.664 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.02.2023 bei 8,76 EUR. 198,14 Prozent Plus fehlen der Lucid-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 19.01.2024 auf bis zu 2,33 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lucid-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Lucid-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Lucid am 21.02.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,29 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lucid ein EPS von -0,28 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 39,02 Prozent zurück. Hier wurden 157,15 USD gegenüber 257,71 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Lucid dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 02.05.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -1,099 USD je Lucid-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 mittags auf grünem Terrain

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 notiert zum Handelsstart im Plus