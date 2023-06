Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Mittag stark gefragt

Kurs der Lucid

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Lucid. Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 6,8 Prozent im Plus bei 5,93 USD.

Um 12:03 Uhr sprang die Lucid-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 6,8 Prozent auf 5,93 USD zu. Von der Lucid-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 465.093 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 21,78 USD. Dieser Kurs wurde am 22.07.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lucid-Aktie derzeit noch 267,28 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 5,46 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.06.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Lucid ließ sich am 08.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,43 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Lucid im vergangenen Quartal 149,43 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 159,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lucid 57,68 USD umsetzen können.

Lucid wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 02.08.2023 vorlegen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,434 USD je Lucid-Aktie belaufen.

