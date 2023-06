Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid gewinnt am Vormittag kräftig

So bewegt sich Lucid

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Lucid. Die Aktionäre schickten das Papier von Lucid nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 6,0 Prozent auf 5,42 EUR.

Die Lucid-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,0 Prozent auf 5,42 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Lucid-Aktie bei 5,52 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,52 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 9.469 Lucid-Aktien umgesetzt.

Am 22.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 21,37 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lucid-Aktie somit 74,62 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2023 bei 5,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lucid-Aktie 7,78 Prozent sinken.

Lucid ließ sich am 08.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,43 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 149,43 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 159,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 57,68 USD in den Büchern standen.

Am 02.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Lucid im Jahr 2023 -1,434 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

