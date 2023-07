Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Lucid am Mittag ins Plus

So bewegt sich Lucid

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Lucid. Die Lucid-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 7,22 USD.

Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 11:59 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 7,22 USD. Von der Lucid-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 222.861 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.08.2022 bei 20,62 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lucid-Aktie somit 64,99 Prozent niedriger. Am 24.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,46 USD. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 32,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lucid gewährte am 08.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,43 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 149,43 USD – ein Plus von 159,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lucid 57,68 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 07.08.2023 dürfte Lucid Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2024 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,371 USD je Lucid-Aktie.

