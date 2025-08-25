Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

DAX23.981 -0,7%ESt505.380 -0,1%Top 10 Crypto16,11 +3,0%Dow45.513 +0,2%Nas21.581 +0,2%Bitcoin96.600 +0,5%Euro1,1592 -0,5%Öl67,66 +0,6%Gold3.385 -0,2%
27.08.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lucid. Das Papier von Lucid gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 2,10 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 2,10 USD. Bei 2,09 USD markierte die Lucid-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 2,11 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 581.929 Lucid-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 4,39 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 109,55 Prozent hinzugewinnen. Am 16.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,94 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 7,64 Prozent würde die Lucid-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Lucid-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lucid 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lucid am 05.08.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,28 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lucid in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 259,43 Mio. USD im Vergleich zu 200,58 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte Lucid Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,922 USD je Lucid-Aktie.

Redaktion finanzen.net

