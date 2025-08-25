Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Abend auf rotem Terrain

So bewegt sich Lucid

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 2,08 USD abwärts.

Das Papier von Lucid befand sich um 20:05 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,7 Prozent auf 2,08 USD ab. Bei 2,08 USD markierte die Lucid-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 2,11 USD. Bisher wurden heute 3.549.378 Lucid-Aktien gehandelt.

Am 28.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 4,39 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lucid-Aktie mit einem Kursplus von 111,57 Prozent wieder erreichen. Am 16.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,94 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lucid-Aktie 6,75 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Lucid-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lucid am 05.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,28 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,34 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lucid im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 259,43 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 200,58 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,922 USD je Aktie in den Lucid-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Tesla-Konkurrent Lucid strauchelt: Neuer SUV und Reverse-Aktiensplit sollen Investoren zurückgewinnen

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an

Lucid-Aktie in Rot: Tesla-Konkurrent Lucid verfehlt Ergebniserwartungen