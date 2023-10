Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lucid. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,2 Prozent auf 4,08 USD zu.

Um 16:08 Uhr wies die Lucid-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 4,08 USD nach oben. In der Spitze legte die Lucid-Aktie bis auf 4,14 USD zu. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,11 USD. Zuletzt wechselten 2.780.577 Lucid-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.01.2023 bei 17,81 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 336,52 Prozent hinzugewinnen. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,98 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lucid-Aktie.

Am 07.08.2023 äußerte sich Lucid zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,40 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,33 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 55,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 97,34 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 150,87 USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2023 erfolgen. Lucid dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Lucid 2023 einen Verlust in Höhe von -1,494 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende im Aufwind

Starker Wochentag in New York: Zum Start Gewinne im NASDAQ 100

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Montagnachmittag fester