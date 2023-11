Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Montagnachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Lucid

Die Aktie von Lucid gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Lucid-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 4,17 USD ab.

Die Lucid-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 4,17 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Lucid-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,10 USD aus. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,18 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.241.067 Lucid-Aktien.

Bei einem Wert von 17,81 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2023). Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 76,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 11.11.2023 Kursverluste bis auf 3,62 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,16 Prozent könnte die Lucid-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lucid am 07.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,28 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 137,81 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 29,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 195,46 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 26.02.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,372 USD je Lucid-Aktie.

