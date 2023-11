Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid verliert am Montagvormittag

Blick auf Lucid-Kurs

Die Aktie von Lucid gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Lucid-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 3,86 EUR.

Die Lucid-Aktie notierte um 08:52 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 3,86 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lucid-Aktie bisher bei 3,86 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,92 EUR. Zuletzt wechselten 1.462 Lucid-Aktien den Besitzer.

Am 27.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 16,33 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lucid-Aktie mit einem Kursplus von 322,68 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 10.11.2023 auf bis zu 3,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lucid-Aktie mit einem Verlust von 11,99 Prozent wieder erreichen.

Am 07.11.2023 legte Lucid die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,28 USD gegenüber -0,40 USD im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lucid in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 29,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 137,81 USD. Im Vorjahresviertel waren 195,46 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Lucid am 26.02.2024 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,372 USD je Lucid-Aktie belaufen.

