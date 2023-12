Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid zeigt sich am Vormittag fester

Blick auf Lucid-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Lucid. Zuletzt sprang die Lucid-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 3,92 EUR zu.

Die Aktie legte um 08:52 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,6 Prozent auf 3,92 EUR zu. Die Lucid-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,98 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,92 EUR. Bisher wurden heute 1.167 Lucid-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.01.2023 bei 16,33 EUR. Mit einem Zuwachs von 316,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,40 EUR am 10.11.2023. Derzeit notiert die Lucid-Aktie damit 15,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Lucid ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Lucid hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,40 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 137,81 USD in den Büchern – ein Minus von 29,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lucid 195,46 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 26.02.2024 dürfte Lucid Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Lucid im Jahr 2023 -1,366 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Handel in New York: So performt der NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 bewegt sich im Plus

Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Dienstagshandels mit Gewinnen