Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Mittag im Minus

Die Aktie von Lucid gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lucid-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 3,12 USD ab.

Das Papier von Lucid befand sich um 12:02 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 1,6 Prozent auf 3,12 USD ab. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 75.372 Lucid-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.03.2023 bei 9,26 USD. Der aktuelle Kurs der Lucid-Aktie ist somit 196,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 20.01.2024 auf bis zu 2,54 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lucid-Aktie 22,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lucid-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Lucid gewährte am 21.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Lucid vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,29 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Lucid hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 157,15 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 39,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 257,71 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 02.05.2024 dürfte Lucid Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --1,099 USD je Lucid-Aktie.

