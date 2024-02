Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Lucid gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Lucid-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 3,18 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 16:08 Uhr ging es für das Lucid-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 3,18 USD. Der Kurs der Lucid-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,18 USD zu. Bei 3,13 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 4.974.243 Lucid-Aktien.

Bei 9,26 USD markierte der Titel am 01.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 191,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lucid-Aktie. Am 20.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,54 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lucid-Aktie 25,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Lucid 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 21.02.2024 lud Lucid zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 39,02 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 157,15 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 257,71 USD US-Dollar umgesetzt.

Am 02.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Lucid veröffentlicht werden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,099 USD je Lucid-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Insolvente Ex-Batteriefirmen: Diese EV-Zulieferer-Firmen mussten aufgeben

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 mittags auf grünem Terrain