Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Lucid im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 2,18 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,2 Prozent auf 2,18 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Lucid-Aktie bis auf 2,09 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 2,20 USD. Der Tagesumsatz der Lucid-Aktie belief sich zuletzt auf 2.882.060 Aktien.

Am 27.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,43 USD an. 102,98 Prozent Plus fehlen der Lucid-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.11.2024 bei 1,94 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lucid-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Lucid-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 25.02.2025 hat Lucid in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,22 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lucid -0,29 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 234,47 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 157,15 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 12.05.2025 dürfte Lucid Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 03.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lucid einen Verlust von -0,938 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

