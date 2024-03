Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Lucid

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lucid. Der Lucid-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 2,94 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 2,94 USD. Der Kurs der Lucid-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,90 USD nach. Bei 2,95 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Lucid-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.072.853 Stück gehandelt.

Am 13.04.2023 markierte das Papier bei 8,87 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lucid-Aktie derzeit noch 202,21 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.01.2024 bei 2,54 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lucid-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Lucid am 21.02.2024 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lucid ein Ergebnis je Aktie von -0,28 USD vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 157,15 USD – eine Minderung von 39,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 257,71 USD eingefahren.

Lucid wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 02.05.2024 vorlegen.

2024 dürfte Lucid einen Verlust von -1,062 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

