Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid fällt am Freitagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 4,8 Prozent auf 2,31 USD nach.

Das Papier von Lucid befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 4,8 Prozent auf 2,31 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Lucid-Aktie ging bis auf 2,30 USD. Bei 2,38 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Lucid-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.002.085 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.08.2024 bei 4,43 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 91,97 Prozent könnte die Lucid-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,94 USD am 16.11.2024. Der aktuelle Kurs der Lucid-Aktie ist somit 16,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Lucid 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Lucid ließ sich am 25.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lucid ein Ergebnis je Aktie von -0,29 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 234,47 Mio. USD – ein Plus von 49,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lucid 157,15 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Lucid-Bilanz für Q1 2025 wird am 12.05.2025 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Lucid 2025 einen Verlust in Höhe von -0,917 USD je Aktie ausweisen dürften.

