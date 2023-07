Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Freitagvormittag freundlich

So bewegt sich Lucid

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Lucid. Zuletzt sprang die Lucid-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 6,36 EUR zu.

Die Aktie notierte um 08:39 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 6,36 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Lucid-Aktie bei 6,46 EUR. Bei 6,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Lucid-Aktie belief sich zuletzt auf 2.222 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 20,29 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.08.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 219,10 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2023 bei 5,00 EUR. Mit Abgaben von 21,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Lucid ließ sich am 08.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,43 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 159,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 57,68 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 149,43 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 07.08.2023 erwartet. Schätzungsweise am 31.07.2024 dürfte Lucid die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,371 USD je Lucid-Aktie belaufen.

