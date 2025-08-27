DAX24.064 +0,1%ESt505.403 +0,2%Top 10 Crypto16,00 ±-0,0%Dow45.475 -0,2%Nas21.655 +0,3%Bitcoin96.578 +1,1%Euro1,1668 +0,2%Öl67,76 -0,1%Gold3.406 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street uneins -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
Top News
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
DAX büßt nach freundlicher Tendenz erneut Gewinne ein - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse DAX büßt nach freundlicher Tendenz erneut Gewinne ein - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++
Fokus auf Aktienkurs

Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Donnerstagnachmittag tiefer

28.08.25 16:10 Uhr
Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Donnerstagnachmittag tiefer

Die Aktie von Lucid gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lucid-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 2,06 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lucid
1,81 EUR -0,04 EUR -2,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr ging es für die Lucid-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 2,06 USD. Die Lucid-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,06 USD ab. Bei 2,08 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Lucid-Aktien beläuft sich auf 912.442 Stück.

Bei 4,29 USD erreichte der Titel am 04.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 108,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,94 USD ab. Der aktuelle Kurs der Lucid-Aktie ist somit 5,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Lucid-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lucid am 05.08.2025 vor. Lucid vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,28 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,34 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 259,43 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lucid einen Umsatz von 200,58 Mio. USD eingefahren.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,922 USD je Lucid-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Tesla-Konkurrent Lucid strauchelt: Neuer SUV und Reverse-Aktiensplit sollen Investoren zurückgewinnen

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an

Lucid-Aktie in Rot: Tesla-Konkurrent Lucid verfehlt Ergebniserwartungen

In eigener Sache

Übrigens: Lucid und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lucid

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lucid

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images

Nachrichten zu Lucid

DatumMeistgelesen
Wer­bung