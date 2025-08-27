Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Donnerstagnachmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Lucid gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lucid-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 2,06 USD ab.

Um 15:51 Uhr ging es für die Lucid-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 2,06 USD. Die Lucid-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,06 USD ab. Bei 2,08 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Lucid-Aktien beläuft sich auf 912.442 Stück.

Bei 4,29 USD erreichte der Titel am 04.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 108,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,94 USD ab. Der aktuelle Kurs der Lucid-Aktie ist somit 5,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Lucid-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lucid am 05.08.2025 vor. Lucid vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,28 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,34 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 259,43 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lucid einen Umsatz von 200,58 Mio. USD eingefahren.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,922 USD je Lucid-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

