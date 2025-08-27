Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Donnerstagabend im Aufwind

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Lucid. Das Papier von Lucid konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 2,09 USD.

Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 2,09 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Lucid-Aktie bei 2,10 USD. Bei 2,08 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Lucid-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.637.712 Stück gehandelt.

Am 04.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,29 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 51,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,94 USD. Dieser Wert wurde am 16.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lucid-Aktie derzeit noch 7,19 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Lucid-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lucid 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lucid am 05.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,28 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,34 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,34 Prozent auf 259,43 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 200,58 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Lucid-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Lucid im Jahr 2025 -0,922 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

