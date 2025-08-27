DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto15,81 -1,2%Dow45.615 +0,1%Nas21.719 +0,6%Bitcoin96.229 +0,8%Euro1,1687 +0,4%Öl68,60 +1,2%Gold3.418 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stabil -- Wall Street stabil -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
Top News
Webinar: Erfolgsstrategie im Fokus - die Qualitätsaktien der TradingBrothers Webinar: Erfolgsstrategie im Fokus - die Qualitätsaktien der TradingBrothers
Continental-Aktie in Grün: Continental trennt sich von Contitech-Bereich OESL Continental-Aktie in Grün: Continental trennt sich von Contitech-Bereich OESL
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++
Aktienentwicklung

Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Donnerstagabend im Aufwind

28.08.25 20:24 Uhr
Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Donnerstagabend im Aufwind

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Lucid. Das Papier von Lucid konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 2,09 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lucid
1,81 EUR -0,04 EUR -2,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 2,09 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Lucid-Aktie bei 2,10 USD. Bei 2,08 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Lucid-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.637.712 Stück gehandelt.

Am 04.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,29 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 51,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,94 USD. Dieser Wert wurde am 16.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lucid-Aktie derzeit noch 7,19 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Lucid-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lucid 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lucid am 05.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,28 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,34 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,34 Prozent auf 259,43 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 200,58 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Lucid-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Lucid im Jahr 2025 -0,922 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Tesla-Konkurrent Lucid strauchelt: Neuer SUV und Reverse-Aktiensplit sollen Investoren zurückgewinnen

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an

Lucid-Aktie in Rot: Tesla-Konkurrent Lucid verfehlt Ergebniserwartungen

In eigener Sache

Übrigens: Lucid und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lucid

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lucid

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lucid

Nachrichten zu Lucid

DatumMeistgelesen
Wer­bung