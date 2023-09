Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Donnerstagvormittag höher

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Lucid. Das Papier von Lucid konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,7 Prozent auf 5,34 EUR.

Das Papier von Lucid konnte um 09:17 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,7 Prozent auf 5,34 EUR. Kurzfristig markierte die Lucid-Aktie bei 5,35 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,26 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.490 Lucid-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.01.2023 bei 16,33 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 205,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.09.2023 bei 4,74 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lucid-Aktie 12,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lucid ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Lucid hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,33 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lucid in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 150,87 USD im Vergleich zu 97,34 USD im Vorjahresquartal.

Lucid wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 13.11.2023 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -1,494 USD je Lucid-Aktie in den Büchern stehen.

