Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Bullen treiben Lucid am Nachmittag an

Die Aktie von Lucid gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 17,2 Prozent auf 3,11 USD zu.

Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 17,2 Prozent im Plus bei 3,11 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Lucid-Aktie bei 3,13 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,75 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 15.632.776 Lucid-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2023 bei 17,81 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 473,59 Prozent könnte die Lucid-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 2,54 USD erreichte der Anteilsschein am 20.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lucid-Aktie ist somit 18,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Lucid ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,28 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,40 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lucid in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 29,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 137,81 USD im Vergleich zu 195,46 USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.02.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 19.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Lucid.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,361 USD je Lucid-Aktie.

