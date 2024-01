Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Vormittag stärker

Lucid im Fokus

Die Aktie von Lucid gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lucid nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 2,48 EUR.

Die Lucid-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:09 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 2,48 EUR. Die Lucid-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,48 EUR an. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 2,47 EUR. Bisher wurden heute 2.205 Lucid-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,33 EUR erreichte der Titel am 27.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 559,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 19.01.2024 auf bis zu 2,33 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,84 Prozent würde die Lucid-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Lucid ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,28 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 137,81 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 29,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 195,46 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Lucid am 21.02.2024 präsentieren. Am 19.02.2025 wird Lucid schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Lucid 2023 einen Verlust in Höhe von -1,361 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Schwacher Handel: NASDAQ 100 liegt am Nachmittag im Minus

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 bewegt sich im Plus