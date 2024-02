Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Lucid im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Lucid. Zuletzt stieg die Lucid-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 3,29 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 3,29 USD zu. Kurzfristig markierte die Lucid-Aktie bei 3,35 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,25 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 4.956.756 Lucid-Aktien umgesetzt.

Bei 9,18 USD erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lucid-Aktie 179,45 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.01.2024 bei 2,54 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lucid-Aktie.

Zuletzt erhielten Lucid-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Lucid veröffentlichte am 21.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 39,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 157,15 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 257,71 USD in den Büchern gestanden.

Am 02.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,079 USD je Lucid-Aktie stehen.

