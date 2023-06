Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid gewinnt am Donnerstagvormittag

Lucid im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Lucid. Das Papier von Lucid legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 2,2 Prozent auf 5,98 EUR.

Um 09:21 Uhr sprang die Lucid-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 5,98 EUR zu. Kurzfristig markierte die Lucid-Aktie bei 6,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,00 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 3.261 Lucid-Aktien den Besitzer.

Bei 21,37 EUR erreichte der Titel am 22.07.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Lucid-Aktie damit 72,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,00 EUR. Dieser Wert wurde am 26.06.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Lucid veröffentlichte am 08.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,43 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lucid in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 159,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 149,43 USD im Vergleich zu 57,68 USD im Vorjahresquartal.

Am 02.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Lucid veröffentlicht werden.

In der Lucid-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,434 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

