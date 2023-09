Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid tendiert am Nachmittag fester

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Lucid. Zuletzt stieg die Lucid-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 5,58 USD.

Das Papier von Lucid konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,9 Prozent auf 5,58 USD. Bei 5,70 USD erreichte die Lucid-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,60 USD. Bisher wurden heute 6.397.943 Lucid-Aktien gehandelt.

Bei 17,81 USD markierte der Titel am 28.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 219,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 4,97 USD erreichte der Anteilsschein am 26.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,95 Prozent.

Lucid ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,40 USD gegenüber -0,33 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat Lucid 150,87 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 55,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 97,34 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Lucid am 13.11.2023 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Lucid 2023 einen Verlust in Höhe von -1,494 USD je Aktie ausweisen dürften.

