Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag fester

Die Aktie von Lucid gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Lucid-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Lucid-Papiere um 16:08 Uhr 2,4 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Lucid-Aktie sogar auf 4,57 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 4,41 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 5.637.776 Lucid-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,81 USD ein 52-Wochen-Hoch. 295,34 Prozent Plus fehlen der Lucid-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 3,62 USD erreichte der Anteilsschein am 11.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lucid-Aktie ist somit 19,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lucid am 07.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,28 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 29,49 Prozent auf 137,81 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 195,46 USD in den Büchern gestanden.

Lucid dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 26.02.2024 präsentieren.

In der Lucid-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,372 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

