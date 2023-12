Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid fällt am Freitagvormittag

Lucid im Fokus

Die Aktie von Lucid gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 3,84 EUR.

Der Lucid-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 3,84 EUR. In der Spitze büßte die Lucid-Aktie bis auf 3,84 EUR ein. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 3,90 EUR. Von der Lucid-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 365 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 16,33 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.01.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 325,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,40 EUR. Dieser Wert wurde am 10.11.2023 erreicht. Abschläge von 11,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 07.11.2023 äußerte sich Lucid zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,28 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 29,49 Prozent auf 137,81 USD. Im Vorjahresviertel hatte Lucid 195,46 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Lucid am 26.02.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Lucid-Verlust in Höhe von -1,366 USD je Aktie aus.

