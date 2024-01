Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid verbilligt sich am Dienstagmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,7 Prozent auf 3,28 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Die Lucid-Aktie musste um 12:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 3,28 USD abwärts. Die Anzahl der bisher gehandelten Lucid-Aktien beläuft sich auf 370.412 Stück.

Am 31.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,08 USD. 298,78 Prozent Plus fehlen der Lucid-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,54 USD am 20.01.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lucid-Aktie derzeit noch 22,56 Prozent Luft nach unten.

Lucid veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lucid ein Ergebnis je Aktie von -0,40 USD vermeldet. Mit einem Umsatz von 137,81 USD, gegenüber 195,46 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 29,49 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 21.02.2024 dürfte Lucid Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 19.02.2025 dürfte Lucid die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,361 USD je Lucid-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Zuschlägen

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen zu

Pluszeichen in New York: mittags Pluszeichen im NASDAQ 100