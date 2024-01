Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid gibt am Vormittag ab

So bewegt sich Lucid

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Lucid. Der Lucid-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 3,10 EUR.

Die Aktie verlor um 09:13 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,4 Prozent auf 3,10 EUR. Bei 3,05 EUR markierte die Lucid-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 3,09 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.820 Lucid-Aktien umgesetzt.

Bei 13,63 EUR erreichte der Titel am 30.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lucid-Aktie derzeit noch 340,23 Prozent Luft nach oben. Bei 2,33 EUR fiel das Papier am 19.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 24,75 Prozent könnte die Lucid-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 07.11.2023 legte Lucid die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,28 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 29,49 Prozent auf 137,81 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 195,46 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Lucid am 21.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Lucid-Anleger Experten zufolge am 19.02.2025 werfen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,361 USD je Lucid-Aktie belaufen.

