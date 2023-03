Lucid Aktie News: Lucid am Vormittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Lucid 6,97 EUR

-0,29% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Lucid nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:10 Uhr 1,5 Prozent auf 7,01 EUR. Die Lucid-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,00 EUR ab. Bei 7,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1.245 Lucid-Aktien.

Am 31.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,10 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 72,06 Prozent könnte die Lucid-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,70 EUR ab. Derzeit notiert die Lucid-Aktie damit 23,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Lucid am 22.02.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,28 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 876,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 257,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 26,39 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 04.05.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Lucid im Jahr 2023 -1,326 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Tesla-Mitgründer Martin Eberhard rechnet mit Elon Musk ab: "Musk ist nicht der Gründer von Tesla - und er hat sich sehr verändert"

US-Aktien teils deutlich unter Druck: Die größten Verlierer in Dow Jones, S&P 500 und NASDAQ im Februar

NASDAQ-Titel Lucid-Aktie sackt zweistellig ab: Tesla-Konkurrent Lucid macht weniger Verlust - Reservierungen zurückgegangen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lucid Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lucid Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lucid

Bildquellen: TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images