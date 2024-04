Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lucid. Das Papier von Lucid gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 2,46 USD abwärts.

Die Lucid-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 2,46 USD abwärts. Die Lucid-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,43 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,45 USD. Bisher wurden heute 459.952 Lucid-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.07.2023 auf bis zu 8,37 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 240,04 Prozent hinzugewinnen. Am 24.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,30 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 7,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Lucid-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 21.02.2024 legte Lucid die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,29 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,28 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 157,15 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 39,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 257,71 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Lucid wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 06.05.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 12.05.2025 dürfte Lucid die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,016 USD je Lucid-Aktie.

