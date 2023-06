Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid legt am Freitagmittag zu

Kurs der Lucid

Die Aktie von Lucid gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 6,97 USD zu.

Die Lucid-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:04 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 6,97 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 246.114 Lucid-Aktien umgesetzt.

Am 22.07.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 21,78 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 212,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,46 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lucid-Aktie derzeit noch 21,66 Prozent Luft nach unten.

Am 08.05.2023 äußerte sich Lucid zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,43 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lucid ein Ergebnis je Aktie von -0,05 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 159,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 149,43 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 57,68 USD in den Büchern gestanden.

Lucid wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 02.08.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,434 USD je Lucid-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Lucid-Aktie an der NASDAQ gefragt: Saudi-Fonds stockt erneut Beteiligung auf

NASDAQ-Titel Lucid-Aktie dampft frühe Gewinne ein: Einstieg bei Aston Martin treibt den Kurs

Rivian und Nikola-Aktien nach Sinkflug ein Kauf? So planen Rivian und Nikola den Turnaround