Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lucid. Das Papier von Lucid konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,3 Prozent auf 6,35 USD.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Lucid zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,3 Prozent auf 6,35 USD. Die Lucid-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,41 USD aus. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,25 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 3.625.632 Lucid-Aktien den Besitzer.

Am 28.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,81 USD an. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 64,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,46 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Lucid ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,40 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 150,87 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 55,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lucid einen Umsatz von 97,34 USD eingefahren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Lucid wird am 13.11.2023 gerechnet.

Laut Analysten dürfte Lucid im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,482 USD einfahren.

