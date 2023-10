Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Mittag gesucht

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Lucid. Zuletzt konnte die Aktie von Lucid zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,5 Prozent auf 4,10 USD.

Um 12:03 Uhr konnte die Aktie von Lucid zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,5 Prozent auf 4,10 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 139.972 Lucid-Aktien.

Am 28.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,81 USD ein 52-Wochen-Hoch. 334,39 Prozent Plus fehlen der Lucid-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,98 USD. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Mit Abgaben von 2,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 07.08.2023 hat Lucid die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,40 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lucid ein EPS von -0,33 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 55,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 150,87 USD, während im Vorjahreszeitraum 97,34 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Lucid rechnen Experten am 05.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lucid einen Verlust von -1,494 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende im Aufwind

Starker Wochentag in New York: Zum Start Gewinne im NASDAQ 100

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Montagnachmittag fester