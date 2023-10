Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag höher

Kursverlauf

Die Aktie von Lucid zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Lucid-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 4,07 USD zu.

Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 4,07 USD. Kurzfristig markierte die Lucid-Aktie bei 4,14 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,10 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 6.148.425 Lucid-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,81 USD) erklomm das Papier am 28.01.2023. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 77,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 3,98 USD. Abschläge von 2,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 07.08.2023 hat Lucid in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,40 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lucid -0,33 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 55,00 Prozent auf 150,87 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 97,34 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 07.11.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Lucid-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 05.11.2024.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -1,494 USD je Lucid-Aktie in den Büchern stehen.

