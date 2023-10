Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Notierung im Blick

Die Aktie von Lucid gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Lucid legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,7 Prozent auf 4,11 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Lucid-Papiere um 09:21 Uhr 1,7 Prozent. Im heutigen Handel wurden bisher 25.503 Lucid-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.01.2023 auf bis zu 17,81 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 333,33 Prozent hinzugewinnen. Bei 3,98 USD fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 3,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 07.08.2023 hat Lucid in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,40 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lucid im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 150,87 USD. Im Vorjahresviertel waren 97,34 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Lucid am 07.11.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Lucid möglicherweise am 05.11.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Lucid-Verlust in Höhe von -1,494 USD je Aktie aus.

