Lucid Aktie News: Lucid verzeichnet am Vormittag herbe Einbußen

Aktien in diesem Artikel Lucid 10,42 EUR

-3,93% Charts

News

Analysen

Das Papier von Lucid gab in der NDB-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 8,7 Prozent auf 11,75 USD abwärts.

Bei 30,85 USD erreichte der Titel am 02.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lucid-Aktie mit einem Kursplus von 61,91 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,09 USD am 07.01.2023. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 92,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lucid ließ sich am 08.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,40 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 195,46 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lucid 0,23 USD umgesetzt.

Am 22.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Lucid veröffentlicht werden. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Lucid möglicherweise am 26.02.2024 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -1,044 USD je Lucid-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Elon Musk warnt: Lucid wird nicht mehr lange überleben

10.000 Euro in Aktien investiert: Tesla, BYD & Co. - das sind die Gewinner im Jahr 2022

NASDAQ-Aktie Tesla: Wird Teslas Reichweiten-Rekord bald geknackt?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lucid Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lucid Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lucid

Bildquellen: TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images